Iran's Araghchi sends letter to Kuwait's foreign minister
News code : 1738697
Iran’s ambassador to Kuwait delivered a written message from Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi to his Kuwaiti counterpart during a diplomatic meeting in Kuwait.
Mohammad Totonchi, Iran’s ambassador to Kuwait, met with Samih Jawhar Hayat, Assistant Foreign Minister of Kuwait for Asian Affairs, during which he formally delivered a written message from Iran’s Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi to his Kuwaiti counterpart.
The meeting also included discussions on bilateral issues between the two countries.