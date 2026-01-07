Iranian Labour News Agency
Iran's Araghchi sends letter to Kuwait's foreign minister

Iran’s ambassador to Kuwait delivered a written message from Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi to his Kuwaiti counterpart during a diplomatic meeting in Kuwait.

Mohammad Totonchi, Iran’s ambassador to Kuwait, met with Samih Jawhar Hayat, Assistant Foreign Minister of Kuwait for Asian Affairs, during which he formally delivered a written message from Iran’s Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi to his Kuwaiti counterpart.

The meeting also included discussions on bilateral issues between the two countries.

 

