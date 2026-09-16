Iran's Araghchi Meets Chinese Counterpart in Beijing
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Foreign Minister Abbas Araghchi met with his Chinese counterpart Wang Yi in Beijing.
Foreign Minister Abbas Araghchi has met with his Chinese counterpart Wang Yi in Beijing.
Araghchi, heading a diplomatic delegation, arrived in Beijing on Wednesday morning.
He met with Wang Yi to discuss bilateral, regional, and international issues.
Earlier, speaking to reporters, Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baqaei had said that Araghchi would discuss bilateral ties and key regional and international matters with his Chinese counterpart.