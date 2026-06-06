Iranian Labour News Agency
FA العربیه

Pakistan’s Interior Minister to Arrive in Tehran Within Hours

Pakistan’s Interior Minister to Arrive in Tehran Within Hours
News code : 1794972
The link copied

Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi is scheduled to arrive in Tehran within the next few hours, following meetings with Iranian Interior Minister Eskandar Momeni on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) interior ministers’ meeting in Kyrgyzstan.

Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi is set to arrive in Tehran within the next few hours.

Naqvi held two meetings with Iranian Interior Minister Eskandar Momeni on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) interior ministers’ meeting in Kyrgyzstan on Thursday and Friday.

 

endNewsMessage1
The link copied
Comments
last news
Most Viewed News