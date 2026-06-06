Pakistan’s Interior Minister to Arrive in Tehran Within Hours
News code : 1794972
Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi is scheduled to arrive in Tehran within the next few hours, following meetings with Iranian Interior Minister Eskandar Momeni on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) interior ministers’ meeting in Kyrgyzstan.
Pakistan’s Interior Minister Mohsin Naqvi is set to arrive in Tehran within the next few hours.
Naqvi held two meetings with Iranian Interior Minister Eskandar Momeni on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) interior ministers’ meeting in Kyrgyzstan on Thursday and Friday.