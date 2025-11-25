خبرگزاری کار ایران
حملات گسترده اوکراین به کراسنودار روسیه؛ کی‌یف در آماده‌باش کامل موشکی

کد خبر : 1718539
منابع روسی از حملات «سنگین و گسترده» اوکراین به منطقه کراسنودار خبر دادند و حاکم منطقه از آسیب دیدن دست‌کم شش نفر و ۲۰ منزل مسکونی خبر داد. همزمان، کی‌یف با تهدید موشکی روسیه و انفجارهای متعدد در پایتخت در وضعیت آماده‌باش قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، منابع محلی در روسیه از حملات «سنگین و گسترده» اوکراین به منطقه کراسنودار خبر دادند. طبق اعلام وینیامین کوندراتیف، حاکم این منطقه، روند ارزیابی خسارات از بامداد سه‌شنبه آغاز شده است.

کوندراتیف در پیامی در تلگرام نوشت: «بامداد امروز، منطقه کراسنودار هدف یکی از شدیدترین و گسترده‌ترین حملات رژیم کی‌یف قرار گرفت. در این حمله دست‌کم شش نفر زخمی شدند و حدود ۲۰ منزل مسکونی در پنج شهرستان آسیب دید.»

از سوی دیگر، صبح امروز ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف اعلام کرد که پدافند هوایی اوکراین در حال مقابله با حمله پهپادی و حمله احتمالی موشکی روسیه است. وی افزود که در پی این حملات، بخش‌هایی از پایتخت با اختلال در برق و آب روبه‌رو شده‌اند.

همزمان، خبرنگار «فرانس‌پرس» از چندین انفجار مهیب در کی‌یف خبر داد؛ انفجارهایی که پس از هشدار سراسری نیروی هوایی اوکراین درباره احتمال حمله موشکی در نخستین ساعات بامداد سه‌شنبه رخ داد.

نیروی هوایی اوکراین در بیانیه‌ای تلگرامی اعلام کرد: «تهدید موشکی سراسر خاک اوکراین را دربر گرفته است.» همچنین تیمور تکاتچنکو، رئیس اداره نظامی کی‌یف، از احتمال شلیک موشک‌های بالستیک خبر داد.

به گفته این مقام نظامی، «پهپادهای شاهد و موشک‌های کروز روسیه در آسمان فعال هستند و تهدید شلیک موشک‌های بالستیک و کینژال نیز وجود دارد.» وی تأکید کرد که سامانه‌های پدافندی در حال کار هستند و «اهداف متخاصم را ساقط می‌کنند». او از شهروندان خواست در پناهگاه‌ها بمانند.

این رخدادها در حالی است که حمله شبانه روسیه به شهر خارکیف در شرق اوکراین، شامگاه دوشنبه چهار کشته و ۱۷ زخمی برجای گذاشت.

روسیه از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ تاکنون به‌طور تقریبا روزانه زیرساخت‌ها و اهداف اوکراین را با پهپادها و موشک‌ها هدف قرار می‌دهد.

