هشدار چین به آمریکا درباره دخالت در امور ونزوئلا

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز-دوشنبه- با هشدار به «واشنگتن» نسبت به هرگونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا از استقرار ارتش آمریکا در آب‌های نزدیک این کشور انتقاد و تاکید کرد که این اقدام به طور جدی صلح منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

«لین جیان» سخنگوی وزارت خارجه چین، در جمع خبرنگاران در «پکن» گفت: «اقدامات ایالات متحده به طور جدی صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند و امنیت، حاکمیت و حقوق و منافع مشروع سایر کشورها و همچنین قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند».

واشنگتن در اواخر ماه آگوست ۳ ناوشکن‌ خود را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرد.

انتهای پیام/