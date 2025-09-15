خبرگزاری کار ایران
هشدار چین به آمریکا درباره دخالت در امور ونزوئلا

چین نسبت به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، چین امروز-دوشنبه- با هشدار به «واشنگتن» نسبت به هرگونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا از استقرار ارتش آمریکا در آب‌های نزدیک  این کشور انتقاد و تاکید کرد که این اقدام به طور جدی صلح منطقه‌ای را تضعیف می‌کند.

«لین جیان»  سخنگوی وزارت خارجه چین، در جمع خبرنگاران در «پکن» گفت: «اقدامات ایالات متحده به طور جدی صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند و   امنیت، حاکمیت و حقوق و منافع مشروع سایر کشورها  و همچنین  قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند».

واشنگتن در اواخر ماه آگوست ۳ ناوشکن‌ خود  را در نزدیکی سواحل ونزوئلا مستقر کرد.

 

 

