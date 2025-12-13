نویسنده «معتاد به خرید» درگذشت

به گزارش ایلنا، سوفی کینسلا، نویسند بریتانیایی که با مجموعه رمان‌های پرفروش «معتاد به خرید» شناخته می‌شد، در ۵۵ سالگی بر اثر سرطان مغز درگذشت.

سوفی کینسلا که با نام واقعی خود یعنی مدلین ویکهام نیز آثار خود را منتشر می‌کرد، در آوریل ۲۰۲۴ اعلام کرد بیش از یک سال پیش به نوعی تهاجمی از سرطان مغز مبتلا شده است.

کینسلا از سال ۲۰۰۰ در مجموع ۱۰ رمان از مجموعه «خریدباز» منتشر کرد که با «راز رویای یک معتاد به خرید» آغاز شد و در آمریکا با عنوان «اعترافات یک معتاد به خرید» منتشر شد. او آثار داستانی دیگری نیز نوشت. کتاب‌های این نویسنده بیش از ۴۵ میلیون نسخه در جهان فروش داشته و به ده‌ها زبان ترجمه شده‌اند.

کینسلا نخستین رمانش را با عنوان «مهمانی تنیس» در سال ۱۹۹۵ با نام مدلین ویکهام منتشر کرد. کمی بعد، کار خبرنگاری را رها کرد تا بر نویسندگی تمرکز کند. سپس شش کتاب دیگر، از جمله «دروازه شکن» و «تمهیدات خواب» منتشر کرد.

انتهای پیام/