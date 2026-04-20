خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال‌استریت ژورنال مدعی شد:

ایران به میانجیگران اعلام کرده سه‌شنبه هیأتی را برای مذاکره به اسلام‌آباد می‌فرستد

کد خبر : 1775891
لینک کوتاه کپی شد.

یک روزنامه آمریکایی مدعی شد که تهران به میانجی‌ها اطلاع داده قصد دارد روز سه‌شنبه تیمی را برای انجام مذاکرات به اسلام‌آباد اعزام کند؛ اقدامی که در بحبوحه تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس و جلوگیری از تشدید تنش‌ها صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی ادعایی نوشت: ایران به میانجی‌ها اطلاع داده قصد دارد روز سه‌شنبه هیأتی را برای انجام مذاکرات به اسلام‌آباد اعزام کند.

هم‌زمان، «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات ایرانی مدعی شد که یک هیأت به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صورتی راهی اسلام‌آباد خواهد شد که جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، نیز در این مذاکرات حضور یابد.

در همین حال، ترامپ در گفت‌وگو با «بلومبرگ» با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد که مهلت آتش‌بس تا شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن به پایان می‌رسد و در صورت عدم دستیابی به توافق، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد. وی همچنین تأکید کرد که در صورت نهایی نشدن توافق، تمدید آتش‌بس «بسیار بعید» خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید