به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی ادعایی نوشت: ایران به میانجی‌ها اطلاع داده قصد دارد روز سه‌شنبه هیأتی را برای انجام مذاکرات به اسلام‌آباد اعزام کند.

هم‌زمان، «نیویورک تایمز» به نقل از مقامات ایرانی مدعی شد که یک هیأت به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در صورتی راهی اسلام‌آباد خواهد شد که جی‌دی ونس، معاون دونالد ترامپ، نیز در این مذاکرات حضور یابد.

در همین حال، ترامپ در گفت‌وگو با «بلومبرگ» با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد که مهلت آتش‌بس تا شامگاه چهارشنبه به وقت واشنگتن به پایان می‌رسد و در صورت عدم دستیابی به توافق، احتمال ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد. وی همچنین تأکید کرد که در صورت نهایی نشدن توافق، تمدید آتش‌بس «بسیار بعید» خواهد بود.

