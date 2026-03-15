به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌رئیس سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تایید کرده است ۱۲ پزشک، امدادگر و پرستار در حمله‌ای به مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه برج قلاویه در لبنان در اواخر روز جمعه کشته شده‌اند.

«تدروس آدهانوم«، رئیس این سازمان، با اشاره به اینکه پیش از این در همان روز دو امدادگر در حمله‌ای به یک مرکز درمانی در السوانا کشته شده بودند، گفت: «کشتار ۱۴ امدادگر در جنوب لبنان در ۲۴ ساعت گذشته، نشان‌دهنده یک تحول غم‌انگیز در بحران رو به وخامت خاورمیانه است.»

