خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آدهانوم:

کشتار ۱۴ امدادگر در جنوب لبنان یک تحول غم‌انگیز در بحران خاورمیانه است

کد خبر : 1762271
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌رئیس سازمان بهداشت جهانی  اعلام کرد که تایید کرده است ۱۲ پزشک، امدادگر و پرستار در حمله‌ای به مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه برج قلاویه در لبنان در اواخر روز جمعه کشته شده‌اند.

«تدروس آدهانوم«، رئیس این سازمان، با اشاره به اینکه پیش از این در همان روز دو امدادگر در حمله‌ای به یک مرکز درمانی در السوانا کشته شده بودند، گفت: «کشتار ۱۴ امدادگر در جنوب لبنان در ۲۴ ساعت گذشته، نشان‌دهنده یک تحول غم‌انگیز در بحران رو به وخامت خاورمیانه است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل