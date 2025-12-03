خبرگزاری کار ایران
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یک شهر دیگر در اوکراین خبر داد

وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یک شهر دیگر در اوکراین خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که کنترل یک شهر دیگر در اوکراین را به دست گرفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در گزارذش روزانه خود که امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که گروه نظامی «شرق» شهر «چروونیه» در زاپروژیا خبر داد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که واحدهای ارتش روسیه به پیشروی در عمق قلمرو اوکراین ادامه می‌دهند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته حدود ۱ هزار ۲۶۰ سرباز را از دست داده‌اند.

 

 

 

