فراخوان واگذاری ۲۱ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی ۱۵ فروردین منتشر می شود

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرخ جلالی با اعلام خبر تصریح کرد: مرحله دهم فراخوان واگذاری ۲۱ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی جهت فعالیت در ۵ خط اتوبوسرانی (شاملی اتوبوس های خطوط شهرک گلشهر، شهید یاغچیان- مشروطه؛ ترمینال، قدس، شهید مفتح و شهید قره باغی) روز شنبه ۱۵ فروردین ماه سالجاری منتشر خواهد شد.

وی افزود: اتوبوس های قابل واگذاری در این مرحله نیز از نوع اتوبوسهای یارانه ای بوده که برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و نیز مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حمایت هر چه بهتر از بخش خصوصی، تنها ۲۰ درصد مبلغ کارشناسی روز اتوبوس از متقاضی اخذ و مابقی ۸۰ درصد در قبال انجام تعهدات قراردادی بعنوان یارانه بلیت در مدت ۸ الی ۱۰ سال بسته به نوع و مدل اتوبوس مستهلک خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد : متقاضیان حقیقی و یا حقوقی می توانند از ۱۵ الی ۱۸ فروردین ماه برای آگاهی از شرایط واگذاری و ثبت نام الکترونیکی به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز به آدرسhttp://mosafer.tabriz.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به نشانی https://bus.tabriz.ir مراجعه نمایند.

انتهای پیام/