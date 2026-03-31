فراخوان واگذاری ۲۱ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی ۱۵ فروردین منتشر می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز گفت: در دهمین مرحله واگذاری، ۲۱ دستگاه اتوبوس جهت فعالیت در ۵ خط اتوبوسرانی از طریق فراخوان به متقاضیان واجد شرایط حقیقی و حقوقی واگذار خواهد شد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرخ جلالی با اعلام خبر تصریح کرد: مرحله دهم فراخوان واگذاری ۲۱ دستگاه اتوبوس یارانه ای به بخش خصوصی جهت فعالیت در ۵ خط  اتوبوسرانی (شاملی اتوبوس های خطوط شهرک گلشهر، شهید یاغچیان- مشروطه؛ ترمینال، قدس، شهید مفتح و شهید قره باغی)  روز شنبه ۱۵ فروردین ماه سالجاری منتشر خواهد شد.

وی افزود:  اتوبوس های قابل واگذاری در این مرحله نیز از نوع اتوبوسهای یارانه ای بوده که برابر دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و نیز مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز برای حمایت هر چه بهتر از بخش خصوصی،  تنها ۲۰ درصد مبلغ کارشناسی روز اتوبوس از متقاضی اخذ و مابقی ۸۰ درصد در قبال انجام تعهدات قراردادی بعنوان یارانه بلیت در مدت ۸ الی ۱۰ سال بسته به نوع و مدل اتوبوس مستهلک خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز ادامه داد : متقاضیان حقیقی و یا حقوقی می توانند از ۱۵ الی ۱۸ فروردین ماه برای آگاهی از شرایط واگذاری و ثبت نام الکترونیکی به پایگاه اینترنتی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری تبریز به آدرسhttp://mosafer.tabriz.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به نشانی https://bus.tabriz.ir مراجعه نمایند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
