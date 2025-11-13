به گزارش ایلنا، حمزه رستم‌پور شامگاه چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از بهبود تراز تجاری وزارت جهاد کشاورزی و رشد چشمگیر صادرات محصولات شیلاتی خبر داد.

وی افزود: تراز تجاری این وزارتخانه از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی هشت میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافته که نشان‌دهنده جهش جدی در تولید و صادرات است.

رستم پور بیان کرد: صادرات محصولات شیلاتی با رشد ۴۰ درصدی به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

وی استان چهارمحال و بختیاری را قلب اقتصاد دریامحور ایران خواند و افزود: این استان جایگاه ویژه‌ای در صنعت شیلات کشور دارد و بیش از ۷۰ درصد خوراک آبزیان ایران در آن تولید می‌شود که قزل‌آلای این استان ظرفیت تبدیل شدن به یک برند ملی را دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تهدیدهای تغییر اقلیم و خشکسالی، بر لزوم برنامه‌ریزی علمی و آینده‌نگرانه برای مدیریت منابع آب و توسعه شیلات با نگاه به پایداری منابع طبیعی تاکید کرد.

وی همکاری میان دانشگاه،صنعت و دولت را ضروری دانست و از امضای تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری برای اجرای پروژه‌های علمی خبر داد. اهداف اصلی این همکاری، اصلاح نژاد، کاهش ضایعات تولید و ارتقای بهره‌وری اعلام شده است.

رستم‌پور با اشاره به«جنگ ۱۲ روزه»، از تجربه موفق در حوزه تامین امنیت غذایی و کنترل قیمت‌ها در آن دوره یاد کرد و گفت: باید از این تجربه برای تسهیل‌گری در تولید و صادرات در طول سال بهره برد.

وی تصریح کرد که این وزارتخانه مسوولیت همزمان تولید و بازار را بر عهده دارد و تسهیل‌گری و تنظیم‌گری از وظایف آن است.رستم‌پور همچنین اعلام کرد که ۹۹ درصد حوزه شیلات در اختیار بخش غیردولتی است و قیمت‌ها به صورت معقول توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در حال حاضر ۲۷۰ هزار نفر در حوزه شیلات کشور اشتغال دارند.

رییس سازمان شیلات ایران در پایان خاطرنشان کرد:توسعه‌یافتگی در حوزه توسعه دریامحور تنها با همکاری سه ضلع دولت، صنعت و دانشگاه امکان‌پذیر است.

بیش از ۱۱۹ مزرعه پرورش ماهی چهارمحال و بختیاری در معرض خطر مستقیم سیلاب‌های ناگهانی قرار دارند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بیان کرد: چهارمحال و بختیاری رتبه اول کشور در تولید ماهیان سردابی را دارد و سالانه ۳۶ هزار تن ماهی سردآبی در این استان تولید می شود.

حسین بهرامی با اشاره به چالش های کمبود آب، قطعی برق و خطر سیلاب افزود : عدم مداخله فوری مقامات ملی در رفع این چالش‌ها، می‌تواند جایگاه برتر استان و امنیت غذایی در این بخش را با اختلال جدی مواجه کند.

وی گفت: ۴۵ مرکز تخصصی تولید بچه ماهی با تمرکز بر سلامت ژنتیکی، ۲۶ واحد تولید خوراک آبزیان با ظرفیت اسمی ۴۴۰ هزار تن در سال که وابستگی به واردات را کاهش داده، و ۱۱ واحد فعال فرآوری برای افزایش ارزش افزوده از زیر ساخت های قوی این استان می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ارزش صادرات شیلاتی استان تنها در شش ماهه نخست سال جاری را ۵ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نشان دهنده کیفیت بالای محصول در بازارهای بین‌المللی است.

بهرامی چالش اصلی را بحران آب ناشی از عدم تخصیص منابع از سوی وزارت نیرو دانست و گفت: سرانه آب تخصیص نیافته برای مزارع شیلاتی، کسری سنگینی را نشان می‌دهد که مستقیماً بر سلامت مزارع تأثیر منفی گذاشته است.

وی همچنین قطعی‌های مکرر برق را عاملی دانست که زنجیره تولید خوراک و تأمین مواد اولیه را متزلزل کرده است. در کنار این موارد، کمبود تسهیلات سرمایه‌گذاری بلندمدت، مانع نوسازی زیرساخت‌های قدیمی شده است.

بهرامی هشداری جدی در خصوص تغییرات اقلیمی مطرح کرد و اعلام نمود که بیش از ۱۱۹ مزرعه پرورش ماهی به دلیل عدم مدیریت رواناب‌ها، در معرض خطر مستقیم سیلاب‌های ناگهانی قرار دارند.

