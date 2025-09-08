اعتراض گسترده کارگران کوکاکولای هنگ کنگ به اخراج دو راننده

به گزارش ایلنا و به نقل از باشگاه خبرنگاران آزاد هنگ کنگ، جمعی از کارگران کارخانه کوکاکولای هنگ کنگ چین در اعتراض به اخراج دو راننده که ناخواسته دچار حادثه تصادف شده‌اند، اقدام به اعتصاب کردند.

بیش از ۱۸۰ کارگر در شرکت کوکاکولا منطقه Swire درحالی صبح روز شنبه دست به اعتصاب زده‌اند که مطالبه اعلام شده آنان، بازگرداندن دو راننده‌ اخراجی است؛ رانندگانی که به تعبیر اتحادیه صنفی کارگران کوکاکولای چین، با تصمیمی عجولانه به خاطر یک تصادف اخراج شدند.

بیش از صد کارگر مواد غذایی و توزیع، حدود ساعت ۸ صبح روز شنبه به دفتر کارخانه Sha Tin در شرکت کوکاکولای منطقه Swire آمدند تا با مذاکره و گفتگو با مدیران، خواستار عدول آنان از تصمیم اخراج شوند.

اتحادیه عمومی کارگران شرکت‌های کوکاکولا در چین (HK) که رهبری این اعتصاب را بر عهده داشت، از مدیران شرکت خواست از رانندگان با شکایت انتقام قضایی نگیرند.

گفته شده علت اخراج این رانندگان نه صرف تصادف به دلیل دنده عقب گرفتن، بلکه نبستن کمربند ایمنی بوده است که از نظر کارگران تصمیمی ظالمانه و ناعادلانه محسوب می‌شود.

وان پاک-کین، یکی از اعضای اتحادیه، در این رابطه بیان می‌کند: به این رانندگان گفته نشده بود که کدام دستورالعمل‌های ایمنی داخلی را نقض کردند و همچنین به آن‌ها فرصتی برای اعتراض به تصمیم اخراج داده نشده بود. این کارگران راننده هجده سال سابقه کار بدون تخلف داشتند؛ ما قطعاً اخراج آنان را از مجاری قانونی حوزه ادارات کار چین پیگیری خواهیم کرد.

