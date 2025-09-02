نگرانی کارگران واحد آشپزخانه و فضای سبز سد کارون ۴ از بیکاری
کارگران واحد آشپزخانه و فضای سبز سد کارون ۴ از فقدان امنیت شغلی خود خبر دادند.
تعدادی از کارگران سد کارون ۴ در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری در تماس با خبرنگار ایلنا، از نبود امنیت شغلی خود خبر دادند و گفتند: اخیرا شائبه بیکاری شماری از همکاران واحد آشپزخانه و فضای سبز قوت گرفته است.
این کارگران گفتند: حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر تحت نظارت یک شرکت پیمانکار در واحد آشپزخانه و فضای سبزسد کارون ۴ مشغول خدمترسانی هستند و در حال حاضر کارفرما تصمیم گرفته اسامی شماری از کارگران این مجموعه را تا پایان ماه جاری در لیست تعدیل قرار بدهد.
به گفته آنها؛ علیرغم پیگیریهای مکرر کارگران برای جلوگیری از بیکاری، مسئولان سد کارون ۴ پاسخ قانعکنندهای به درخواستهای کارگران نمیدهند، در عین حال کارفرما مبالغی به این کارگران بدهکار است.
آنها گفتند: در این شرایط بد اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگری مشغول کار باشد، نمیتواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به اینکه ناگهانی بیکار شود.
آنها تاکید کردند: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، انتظار داریم مسئولان موضوع امنیت شغلی کارگرانی را که هر کدام دارای خانواده هستند، پیگیری کنند.