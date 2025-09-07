«نسل سکوت» در تالار مولوی روی صحنه میرود
نمایش «نسل سکوت» به کارگردانی محمدهادی عطایی و تهیهکنندگی محمود مداحی از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه میآید.
به گزارش ایلنا، نمایش «نسل سکوت» به نویسندگی ، طراحی و کارگردانی محمدهادی عطایی از ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۸ در سالن اصلی تالار مولوی به اجرا درمیآید.
تهیهکنندگی این اثر بر عهده محمود مداحی است.
محسن (کاسان) سالاری، پیمان محسنی، مهرآسا مداحی و محمدهادی عطایی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
نمایش «نسل سکوت» روایتگر سرنوشت سه نفر در مواجهه با جنگ و همچین اثرات فردی و اجتماعی آن بر زندگی این سه فرد است. در این نمایش این سه شخصیت در سه موقعیت جداگانه قراردارند، داستان نفر اول قبل از جنگ، نفر دوم حین جنگ و نفر سوم بعد از جنگ روایت میشود.
محمدهادی عطایی در مقام کارگردان نمایشهای «خبرنگار بیخبر»، «حقایقی درباره سگها و گربهها»، «فریاد خاموش»، «رنگ عناب» و… روی صحنه برده است.
وی همچنین بازیگری را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرده و تا به حال در نمایشهای «شاه لیر روایتی آهنگین»، «فین جین»، «دور»، «حقایقی درباره سگها و گربهها»، «مکبث زار»، «ماه رخ»، «طوفان»، «رویای یک شب نیمه تابستان»، «آبی مایل به صورتی»، «ماهی سیاه کوچولو»، «پچپچههای پشت خط نبرد»، «برلین»، «بالاخره این زندگی مال کیه؟»، «رویای شب نیمه بهار تابستان پاییز زمستان و بهار» و … به ایفای نقش پرداخته است.
همچنین محمود مداحی تهیهکننده نام آشنای تئاتر، نمایشهای پرمخاطب «فین جین»، «مکبثزار»، «ماهرخ»، «خبرنگار بیخبر»، «دور»، «تله و زیون» و… را تهیهکنندگی کرده است.
دیگر اطلاعات از این اثر نمایشی متعاقبا اعلام خواهد شد.