توزیع ۸ هزار کیف و بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند مناطق همجوار نیشکر

در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از هشت هزار کیف و بسته نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند مناطق پیرامونی کشت و صنعت‌های نیشکر توزیع شد

پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه با حضور دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سردار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) و جمعی از مسئولان استانی بسته های نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند مناطق همجوار نیشکر اهداء شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این بسته‌ها در آیین رزمایش کمک مؤمنانه، پنج‌شنبه ۲۷ شهریورماه با حضور دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سردار مسعود فلاحی، جانشین فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) و جمعی از مسئولان استانی به دانش‌آموزان اهدا شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در این آیین گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی و نیاز مناطق کم‌برخوردار، تهیه و اهدای بسته‌های آموزشی در دستور کار قرار گرفت و این حمایت‌ها در طول سال ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر رویکرد شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی افزود: رفع نیازهای آموزشی و تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان مناطق همجوار، از اولویت‌های اصلی توسعه نیشکر است.

بر پایه این گزارش، تاکنون ۱۴ مدرسه در مناطق پیرامونی نیشکر ساخته شده و این شرکت علاوه بر تجهیز و نوسازی مدارس، در تأمین بسته‌های آموزشی، حمایت از دانش‌آموزان نخبه و فراهم‌کردن سرویس رفت‌وبرگشت معلمان نیز نقش‌آفرینی کرده است؛ اقداماتی که به گفته مسئولان، سهم مهمی در ارتقای سطح آموزشی خوزستان داشته است.

