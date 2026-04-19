دستیاران ترامپ او را از اتاق جنگ ایران دور نگه میداشتند
وال استریت ژورنال گزارش داد که دستیاران رئیس جمهور آمریکا، برای اینکه بی صبری وی تاثیری منفی در روند تصمیم گیری نگذارد او را از اتاق جنگ ایران دور نگه میداشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست آی، یک مقام ارشد دولت آمریکا به وال استریت ژورنال گفت که دستیاران، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، را در طول بهروزرسانیهای دقیقه به دقیقه در مورد عملیات مربوط به ایران، از اتاق (جنگ) بیرون نگه میداشتند و در عوض در لحظات کلیدی او را در جریان امور قرار میدادند، چرا که معتقد بودند که بیصبری وی، در این مورد مفید نخواهد بود.
طبق این گزارش، پس از اطلاع از سرنگونی یک جت آمریکایی و مفقود شدن دو خلبان در ایران، ترامپ ساعتها سر دستیاران فریاد زد و بارها گفت که اروپاییها کمکی نمیکنند.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین به اشغال لانه جاسوسی و دستگیری جاسوسان آمریکایی اشاره کرد و هشدار داد: «اگر به آنچه برای جیمی کارتر اتفاق افتاد را بخاطر بیاورید... این برای آنها به قیمت از دست دادن انتخابات تمام شد».
در این گزارش آمده است که ترامپ خواستار اقدام فوری بود اما چالشهای لجستیکی وجود داشت چرا که نیروهای آمریکایی از سال ۱۹۷۹ (عملیلات طبس)، عملیاتی در ایران انجام نداده بودند.
بر اساس گزارش، با وجود اینکه به ترامپ گفته شده بود که ماموریت تصرف جزیره خارگ میتواند موفقیتآمیز باشد، نگرانی وی درباره تلفات باعث شد تا با اعزام نیرو موافقت نکند.