آمریکا تمامی پایگاههای خود در سوریه را به دولت دمشق تحویل داد
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ارتش ایالات متحده تحویل تمامی پایگاههای اصلی در سوریه را تکمیل کرده است.
سخنگوی سنتکام به خبرگزاری آلمان گفت که نیروهای آمریکایی به حمایت از تلاشهای مبارزه با تروریسم که شرکا برای تضمین امنیت منطقه انجام میدهند، ادامه خواهد داد.
پیشتر دولت سوریه از خروج و عقبنشینی کامل نیروهای آمریکایی مستقر در کشور خبر داده بود.