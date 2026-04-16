مصر و پاکستان بر احیای فوری مذاکرات واشنگتن– تهران تأکید کردند
در شرایطی که تنش‌های منطقه‌ای رو به افزایش است، قاهره و اسلام‌آباد بر لزوم تسریع در ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران به‌عنوان تنها راه کاهش بحران تأکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه در تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود، محمد اسحاق دار، آخرین تحولات اوضاع منطقه‌ای و روند هماهنگی‌های دوجانبه را بررسی کرده است.

بر اساس این بیانیه، دو طرف در این گفت‌وگو دیدگاه‌های خود را درباره روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران تبادل کردند و بر ادامه هماهنگی و رایزنی‌های مستمر میان قاهره و اسلام‌آباد در راستای کاهش تنش‌ها تأکید داشتند.

دو وزیر همچنین بر ضرورت «تسریع در ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران» تأکید کرده‌اند؛ مذاکراتی که به گفته آنان می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و پایان دادن به جنگ جاری ایفا کند.

در این گفت‌وگو، طرفین با اشاره به حساسیت شرایط کنونی منطقه، هشدار دادند که تداوم وضعیت فعلی می‌تواند پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به همراه داشته باشد و از همین رو، بازگشت سریع طرفین به میز مذاکره را یک ضرورت فوری و اجتناب‌ناپذیر دانستند.

قاهره و اسلام‌آباد در ماه‌های اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای نزدیک‌سازی دیدگاه‌ها میان واشنگتن و تهران افزایش داده‌اند و این تماس نیز در ادامه همان روند ارزیابی می‌شود؛ روندی که هدف آن جلوگیری از تشدید بیشتر بحران و سوق دادن طرفین به مسیر گفت‌وگو عنوان شده است.

