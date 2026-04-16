کاخ سفید: در حال بررسی برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با ایران هستیم
پس از تهدید تهران به اختلال در تردد دریایی در دریای سرخ، ایالات متحده در حال بررسی برگزاری دور جدیدی از مذاکرات با ایران است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید، روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال رایزنی برای انجام دور دوم مذاکرات با ایران است و در عین حال، نسبت به دستیابی به یک توافق ابراز «خوشبینی» کرد. این در حالی است که تهران در واکنش به محاصره دریایی بنادر خود توسط آمریکا، تهدید کرده است که جریان کشتیرانی در دریای سرخ را مختل خواهد کرد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که گفتوگوهایی برای ازسرگیری مذاکرات در اسلامآباد انجام شده، اما تاکنون «هیچ چیز بهصورت رسمی نهایی نشده است». وی افزود: «ما نسبت به چشمانداز دستیابی به توافق احساس اطمینان داریم». این در حالی است که میانجیگری پاکستان پس از شکست دور نخست مذاکرات در اسلامآباد در روز یکشنبه، همچنان ادامه دارد.
در همین راستا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه میزبان ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان بود.
از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که طی سه روز گذشته «چندین پیام از طریق پاکستان» میان طرفها رد و بدل شده است. با این حال، وی بر یکی از مطالبات کلیدی ایران تأکید کرد و گفت: «حق برخورداری از انرژی هستهای صلحآمیز را نمیتوان تحت فشار یا از طریق جنگ از ایران سلب کرد»، هرچند در عین حال، باب گفتوگو درباره «سطح و نوع غنیسازی اورانیوم» را باز گذاشت.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که اهداف آمریکا و این رژیم در قبال ایران «کاملاً همسو» است و بر لزوم «حذف توانمندی غنیسازی در داخل ایران» تأکید کرد.
همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بار دیگر در اظهاراتی مدعی شد که جنگ «در آستانه پایان» قرار دارد. با این وجود، یک مقام ارشد آمریکایی روز چهارشنبه تأکید کرد که واشنگتن با تمدید آتشبس موافقت نکرده است.