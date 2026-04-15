بازار نفت زیر ذرهبین واشنگتن؛ بررسی معاملات مشکوک پیش از تغییر سیاست علیه ایران
نهادهای مالی آمریکا در حال بررسی قراردادهای آتی نفت هستند؛ معاملاتی که گفته میشود پیش از تغییر مواضع دولت ترامپ درباره ایران شکل گرفته و احتمال بروز تخلف در آنها مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، بلومبرگ نیوز گزارش داد که ایالات متحده تحقیقاتی را درباره مجموعهای از معاملات مشکوک نفتی آغاز کرده است؛ معاملاتی که گفته میشود پیش از تغییر مواضع دونالد ترامپ درباره ایران انجام شدهاند.
بر اساس این گزارش، «کمیسیون معاملات آتی کالاهای آمریکا» (CFTC) این پرونده را هدایت میکند و تمرکز آن بر بررسی معاملات قراردادهای آتی نفت در پلتفرمهای وابسته به گروه «CME» و «اینترکانتیننتال اکسچنج» است.
در این گزارش اشارهای به جزئیات دقیق این معاملات نشده، اما منابع آگاه از احتمال وجود فعالیتهای غیرعادی در بازار انرژی پیش از تغییرات سیاسی اخیر در رویکرد واشنگتن سخن گفتهاند؛ موضوعی که میتواند ابعاد سیاسی و اقتصادی گستردهتری به خود بگیرد.
به گفته ناظران، همزمانی این بررسیها با تحولات مرتبط با سیاست آمریکا در قبال ایران، توجهها را به ارتباط احتمالی میان بازار نفت و تصمیمات سیاسی در سطح کلان جلب کرده است؛ هرچند هنوز هیچ نتیجه رسمی از این تحقیقات اعلام نشده است.