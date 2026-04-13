ولیعهد ابوظبی به چین سفر کرد
ولیعهد ابوظبی طی سفری رسمی و برای تقویت روابط و همکاری مشترک با چین وارد پکن شد.
به گزارش ایلنا به نقل از امارات الیوم، ولیعهد ابوظبی طی سفری رسمی وارد پکن پایتخت چین شد تا ضمن تحکیم روابط دوجانبه، همکاری دو کشور در زمینههای مختلف را به چشم اندازهای گستردهتر ارتقا دهد.
هدف از این سفر تداوم تقویت شراکت استراتژیک امارات و چین و تاکید بر پایبندی دو کشور به گشایش چشم اندازهای جدید برای همکاری اقتصادی و توسعه جامع مبتنی بر گسترش دامنه سرمایه گذاری در بخشهای حیاتی دارای ظرفیتهای بالا است.
قرار است این سفر به تحکیم جایگاه امارات به عنوان یک مرکز پیشگام در سیستم تجارت جهانی و محور اصلی سرمایه گذاری به عنوان شریکی استراتژیک در پیشبرد چرخ توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.