کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت خام عربستان به چین

به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ،‌منابع آگاه گزارش دادند که فروش نفت خام عربستان به چین که بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است، طی ماه آینده شاهد کاهش ۵۰ درصدی خواهد بود.

‌ بلومبرگ نوشت که دلیل این کاهش ۵۰ درصدی، اختلال در جریان انرژی و افزایش قیمت آن در پی جنگ در خاورمیانه است.

منابع آگاه گفتند که بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در جهان قصد دارد حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت به چین در ماه مه صادر کند و این میزان نشان‌دهنده کاهش از حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت اختصاص داده‌شده برای صادرات در ماه آوریل است.

آرامکوی عربستان تاکنون واکنشی به این مطلب نشان نداده است.

