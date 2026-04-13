نشست محرمانه در واشنگتن؛ هشدار فوری درباره خطرات مدل جدید هوش مصنوعی
در نشستی محرمانه در واشنگتن با حضور وزیر خزانهداری آمریکا، رئیس فدرال رزرو و مدیران بزرگترین بانکها، نسبت به تهدیدهای امنیتی مدل جدید هوش مصنوعی شرکت انتروپیک هشدار داده شد؛ مدلی که میتواند با شناسایی و سوءاستفاده از آسیبپذیریهای سایبری، ریسک بیسابقهای برای نظام مالی جهانی ایجاد کند.
به گزارش ایلنا، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در یک نشست محرمانه و فوری با مدیران ارشد بزرگترین مؤسسات مالی این کشور، نسبت به پیامدهای امنیتی نسل جدید هوش مصنوعی هشدار داد.
این نشست در واشنگتن و با حضور چهرههای کلیدی از جمله رئیس فدرال رزرو، و مدیران عامل بانکهای بزرگ مانند بانک آو امریکا، سیتیگروپ و ولز فارگو برگزار شد.
به نوشته بلومبرگ، محور اصلی این نشست بررسی خطرات ناشی از مدل جدید هوش مصنوعی شرکت انتروپیک بود؛ مدلی که توانایی شناسایی و حتی بهرهبرداری از آسیبپذیریهای امنیتی را دارد.
بسنت در این جلسه تأکید کرد که استفاده از چنین فناوریهایی در زیرساختهای بانکی، میتواند این نهادها را در معرض حملات سایبری پیچیده و بیسابقه قرار دهد؛ مسئلهای که بهطور مستقیم ثبات نظام مالی آمریکا را تهدید میکند.
حضور رئیس فدرال رزرو در این نشست، نشاندهنده آن است که نگرانیها درباره این فناوری، محدود به یک دولت یا جریان سیاسی نیست و کل ساختار حاکمیتی آمریکا نسبت به آن حساسیت دارد.
شرکت انتروپیک اوایل ماه جاری از این مدل بهعنوان بخشی از راهبرد پیشگیرانه امنیت سایبری خود رونمایی کرده و هدف آن را شناسایی زودهنگام ضعفهای امنیتی در سیستمها پیش از سوءاستفاده هکرها عنوان کرده است.
با این حال، این شرکت همزمان نسبت به خطرات بالقوه این فناوری هشدار داده و از عرضه عمومی آن خودداری کرده است. دسترسی به این مدل تنها برای حدود ۴۰ شرکت بزرگ جهانی و در قالب پروژهای ویژه محدود شده است؛ موضوعی که روزنامه نیویورک تایمز به آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، بانک جیپی مورگان چیس نیز از جمله شرکتهای حاضر در این طرح و از شرکتکنندگان در نشست اخیر بوده است.
همچنین روزنامه گاردین تأکید کرده که این مدل بهدلیل توانایی بالا در کشف و بهرهبرداری از نقاط ضعف امنیتی، میتواند بهعنوان یک تهدید سایبری کمسابقه تلقی شود.
در همین حال، نگرانیها به خارج از آمریکا نیز گسترش یافته است؛ بهگونهای که برخی بانکها و نهادهای مالی در کانادا نیز جلساتی برای بررسی پیامدهای این فناوری و تبادل اطلاعات در این زمینه برگزار کردهاند.