روایت نیویورک تایمز از وضعیت وخیم ملوانان ناو فورد

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز در گزارشی جدید به نقل از چند مقام آمریکایی نوشته است که ملوانان ناو هواپیمابر جرالد فورد که وارد دهمین ماه استقرار خود در ناو می‌شوند، هفته گذشته بیش از ۳۰ ساعت با شعله‌های آتش در ناو هواپیمابر دست و پنجه نرم کردند.

این آتش‌سوزی کوچک که از محل اصلی رختشویخانه کشتی آغاز شده بود، از طریق تهویه به چندین قسمت دیگر کشتی، از جمله چندین محل پهلوگیری، سرایت کرد.

نیویورک تایمز گزارش داده است که بیش از ۶۰۰ ملوان و دیگر خدمه تخت‌های خود را در آتش از دست داده‌اند و از آن زمان تاکنون روی کف زمین و میزهای سراسر کشتی استراحت می‌کنند!

