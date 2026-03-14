به گزارش ایلنا، شبکه سی ان ان به نقل از یک مقام عالی‌رتبه ایرانی ادعا کرده که شروط تهران برای عبور از تنگه استراتژیک هرمز، معامله محموله‌های نفتی با «یوان» چین خواهد بود.

این مقام مسئول در گفت‌وگو با سی ان ان، افزود که این گام احتمالی در چارچوب طرح جدید تهران برای مدیریت جریان ترافیک نفتکش‌ها در تنگه هرمز صورت می‌گیرد. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که نگرانی‌ها در بازارهای جهانی از اختلال در این شریان حیاتی انرژی، قیمت نفت را به بالاترین سطح خود از تابستان ۲۰۲۲، یعنی پس از عملیات نظامی روسیه در اوکراین، رسانده است.

در حال حاضر، تجارت جهانی نفت تقریبا به طور کامل با دلار آمریکا انجام می‌شود، به استثنای نفت روسیه که به دلیل تحریم‌های گسترده، با روبل یا یوان معامله می‌شود. این اقدام ایران می‌تواند معادلات جهانی انرژی را بر هم بزند و دلار را از جایگاه بی‌بدیل خود در بازارهای نفتی به چالش بکشد.

