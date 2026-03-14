English العربیه
وال استریت ژورنال:

۵ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در حمله ایران به پایگاه «امیرسلطان» آسیب دیده‌اند

۵ هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در حمله ایران به پایگاه «امیرسلطان» آسیب دیده‌اند
کد خبر : 1761894
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که پنج هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پی حمله‌ای به پایگاه هوایی «امیر سلطان» در عربستان سعودی هدف قرار گرفته و آسیب دیده‌اند.

‎به گزارش ایلنا، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که پنج هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پی حمله‌ای به پایگاه هوایی «امیر سلطان» در عربستان سعودی هدف قرار گرفته و آسیب دیده‌اند.

‎این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که پنج هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا هنگام حضور روی زمین در پایگاه هوایی امیر سلطان در عربستان هدف حمله قرار گرفته و دچار آسیب شده‌اند.

‎به گفته این مقام‌ها، هواپیماهای سوخت‌رسان در جریان حمله موشکی ایران که در روزهای اخیر این پایگاه سعودی را هدف قرار داده، آسیب دیده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

‎یکی از این مقام‌ها مدعی شد که هواپیماهای سوخت‌رسان آسیب دیده‌اند اما به طور کامل منهدم نشده‌اند و اکنون در حال تعمیر هستند .

‎با انتشار این گزارش، تعداد کل هواپیماهای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا که آسیب دیده یا نابود شده‌اند به دست‌کم هفت فروند رسیده است.

 

اخبار مرتبط
