تنش میان آمریکا و اسرائیل پس از حمله به تأسیسات نفتی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، منابع عبری‌زبان یکشنبه شب از بروز تنش بین ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی بر سر حمله اخیر اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران خبر دادند.

یک مقام ارشد امنیتی آمریکایی در این‌باره گفت: «اسرائیلی‌ها پیش‌تر ما را از حمله به تأسیسات نفتی مطلع کرده بودند، اما هیچ اشاره‌ای به وسعت و شدت این عملیات نکرده بودند.»

وی افزود: «به نظر ما، این اقدام چندان عاقلانه نبوده است.»

شنبه شب، اسرائیل تهدید خود را عملی کرد و «زیرساخت‌های» ایران را هدف قرار داد؛ در عملیاتی که طی آن، نیروهای هوایی این رژیم، مخازن سوخت و تأسیسات نفتی در پایتخت ایران، تهران، را بمباران کردند.

بر اساس گزارش منابع عبری، تل‌آویو در ادامه مرحله بعدی از جنگ خود، به هدف قرار دادن مراکز ذخیره‌سازی نفت در ایران روی آورده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که شنبه شب تا یکشنبه از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، گفت: «هواپیماهای نیروی هوایی، چندین مخزن سوخت در تهران را هدف قرار دادند.»

ارتش اسرائیل مدعی شد: «نیروهای نظامی ایران از این مخازن به طور مستقیم و مکرر برای تأمین زیرساخت‌های نظامی خود استفاده می‌کنند و سوخت از طریق آنها به واحدهای مختلف، از جمله نهادهای نظامی داخل ایران منتقل می‌شود.»

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده، شعله‌های آتش و دود غلیظی را در آسمان تهران نشان می‌دهد و همچنین آتش‌سوزی ناشی از نشت سوخت به خیابان‌های اطراف مخازن نیز به چشم می‌خورد.

