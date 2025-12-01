بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار توسط مقامات اوکراینی ربوده شده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکلای آزاروف»، نخست وزیر اسبق اوکراین گفت که مقامات رژیم فاسد کی‌یف ممکن است بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کمک های خارجی که برای کمک به اوکراین اختصاص داده شده بود ربوده باشند.

وی در پلتفرم تلگرام نوشت: «تقریبا ۳۶۰ میلیارد دلار از سال به اوکراین ۲۰۲۲ تزریق شده است. فساد در اوکراین بین ۱۵ تا ۳۰ درصد است، به احتمال زیاد ۳۰ درصد. اگر حد پایین یا ۱۵ درصد را در نظر بگیریم، مقامات فاسد اوکراینی ۵۴ میلیارد دلار اختلاس کرده‌اند. اگر ۳۰ درصد را در نظر بگیریم، مجموع آن ۱۰۸ میلیارد دلار خواهد بود».

در ماه اکتبر گزارش شد که بیش از ۷۰ درصد از اوکراینی‌ها از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی متوجه رشد فساد در کشور شده‌اند.

