پافشاری اوکراین بر دیدار ترامپ-زلنسکی

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه «آربی‌سی» اوکراین به نقل از یک منبع گزارش داد که اوکراین بر برگزاری دیدار میان «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور این کشور و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده پافشاری دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان مذاکرات روز گذشته، ۳۰ نوامبر، در فلوریدا ، کی‌یف بر اهمیت روابط شخصی میان زلنسکی و ترامپ تاکید کرد.

این منبع گفت: «ما می‌خواهیم این نکته را منتقل کنیم که برای ما مهم نیست که تنها برای تایید توافق ملاقات کنیم. مواردی وجود دارد که زلنسکی لازم می‌داند با همتای آمریکایی خود در مورد آنها صحبت کند. امیدواریم که این نظر شنیده شود».

وی همچنین توضیح داد که تماس‌های کاری حتی بین جلسات هیئت‌ها نیز ادامه دارد.

به گزارش آر‌بی‌سی، مسائل سرزمینی و همچنین عضویت اوکراین در ناتو در مذاکرات آمریکا مورد بحث قرار گرفت.

انتهای پیام/