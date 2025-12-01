خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پافشاری اوکراین بر دیدار ترامپ-زلنسکی

پافشاری اوکراین بر دیدار ترامپ-زلنسکی
کد خبر : 1721330
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه گزارش دادند که کی‌یف به دنبال ترتیب دیداری میان رئیس جمهور ایالات متحده و اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه «آربی‌سی» اوکراین به نقل از یک منبع گزارش داد که اوکراین بر برگزاری دیدار میان «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور این کشور و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده پافشاری دارد.

بر اساس این گزارش، در جریان مذاکرات روز گذشته، ۳۰ نوامبر، در فلوریدا ، کی‌یف بر اهمیت روابط شخصی میان زلنسکی و ترامپ  تاکید کرد.

این منبع  گفت: «ما می‌خواهیم این نکته را منتقل کنیم که برای ما مهم نیست که تنها برای تایید توافق ملاقات کنیم. مواردی وجود دارد که زلنسکی لازم می‌داند با همتای آمریکایی خود در مورد آنها صحبت کند. امیدواریم که این نظر شنیده شود».

وی همچنین توضیح داد که تماس‌های کاری حتی بین جلسات هیئت‌ها نیز ادامه دارد.

به گزارش آر‌بی‌سی، مسائل سرزمینی و همچنین عضویت اوکراین در ناتو در مذاکرات آمریکا مورد بحث قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی