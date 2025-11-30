خبرگزاری کار ایران
وزیرخارجه فنلاند:

اوکراین در صورت اعمال فشار ایالات متحده طرح ترامپ را خواهد پذیرفت

وزیرخارجه فنلالند گفت که اوکراینف در صورت فشار از سوی ایالات متحده، طرح پایان دادن به جنگ را خواهد پذیرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «الینا والتونن»، وزیر خارجه فنلاند، اظهار داشت که اوکراین در صورت اعمال فشار ایالات متحده بر کی‌یف، شرایط طرح ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری را خواهد پذیرفت.

روزنامه فنلاندی وای‌ال‌ای به نقل از والتونن نوشت: «اگر ایالات متحده تصمیم بگیرد که خصومت‌ها باید متوقف شوند، این امر می‌تواند اوکراین را برای پذیرش شرایط پیشنهادی تحت فشار قرار دهد».

والتونن روند پایان دادن به درگیری را دشوار توصیف کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش از این اعلام کرده بود که بر سر چندین بند از توافق صلح در اوکراین توافق شده است.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که دولت ایالات متحده پس از نسخه اولیه‌ای که شامل ۲۸ بند بود، اصلاحیه‌ای را برای طرح حل و فصل اوکراین اعلام کرد.

 

 

