ماکرون و زلنسکی دوشنبه در پاریس دیدار میکنند
کاخ الیزه اعلام کرد که رئیسجمهوری اوکراین روز دوشنبه در پاریس با همتای فرانسوی خود دیدار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ الیزه اعلام کرد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین روز دوشنبه در پاریس با «امانوئل ماکرون» همتای فرانسوی خود دیدار خواهد کرد.
بنا بر اعلام دفتر رئیسجمهوری فرانسه، دو طرف در این دیدار دربارهٔ «شرایط دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار» گفتوگو خواهند کرد؛ موضوعی که پس از مذاکرات ژنو و طرح صلح آمریکا در دستور کار قرار گرفته است.
رئیسجمهوری اوکراین آخرین بار در تاریخ ۱۷ نوامبر در پایتخت فرانسه حضور یافته بود