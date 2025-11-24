خبرگزاری کار ایران
انتشار تصویر جنجالی توسط ترامپ از نشستن بر تخت امپراتوری

رئیس‌جمهوری آمریکا تصویری را در شبکه «تروث سوشال» منتشر کرده که وی را نشسته بر تختی شبیه یک عرش امپراتوری نشان می‌دهد، در حالی‌که گروهی از مقام‌های اروپایی و چهره‌های دموکرات، پایین پای وی قرار گرفته‌اند.

این اقدام در ادامه اظهارات اخیر ترامپ صورت گرفته است. وی پیش از این، گفته بود که آمریکا در گذشته توسط «مشتی احمق» اداره می‌شد که کسی برایشان احترامی قائل نبود، اما اوضاع اکنون تغییر کرده است.

این اقدام در ادامه اظهارات اخیر ترامپ صورت گرفته است. وی پیش از این، گفته بود که آمریکا در گذشته توسط «مشتی احمق» اداره می‌شد که کسی برایشان احترامی قائل نبود، اما اوضاع اکنون تغییر کرده است.

ترامپ همچنین طی روزهای گذشته نمایندگان دموکرات کنگره را «خائن» توصیف کرده و آن‌ها را به تحریک برای شورش متهم کرده است؛ اتهامی که به گفته وی به دلیل دعوت این نمایندگان از ارتش برای سرپیچی از دستوراتش مطرح شده است.

 

