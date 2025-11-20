خبرگزاری کار ایران
طرح آمریکایی برای اوکراین؛ سرنوشت کریمه و دونباس چه می‌شود؟

کد خبر : 1716625
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند طرح پیشنهادی واشنگتن برای حل بحران اوکراین شامل پذیرش رسمی الحاق شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس به روسیه از سوی آمریکا و چند کشور دیگر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های آمریکایی نوشتند که ایالات متحده و چند کشور دیگر مشروعیت الحاق کریمه و دونباس به روسیه را به‌رسمیت خواهند شناخت، اما خواسته‌ای از اوکراین برای پذیرش آن مطرح نمی‌شود.

پیش‌تر، وب‌سایت آکسیوس از وجود «رایزنی‌های محرمانه» میان روسیه و آمریکا درباره طرحی تازه برای حل بحران اوکراین خبر داده بود؛ طرحی که این رسانه از آن با عنوان «طرحی جدید» یاد کرد.

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که مسکو و واشنگتن پس از توافق‌های صورت‌گرفته میان رؤسای دو کشور در آلاسکا، روی هیچ ابتکار جدیدی درباره تسویه پرونده اوکراین کار نمی‌کنند.

 

