به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رسانه‌های آمریکایی نوشتند که ایالات متحده و چند کشور دیگر مشروعیت الحاق کریمه و دونباس به روسیه را به‌رسمیت خواهند شناخت، اما خواسته‌ای از اوکراین برای پذیرش آن مطرح نمی‌شود.

پیش‌تر، وب‌سایت آکسیوس از وجود «رایزنی‌های محرمانه» میان روسیه و آمریکا درباره طرحی تازه برای حل بحران اوکراین خبر داده بود؛ طرحی که این رسانه از آن با عنوان «طرحی جدید» یاد کرد.

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعلام کرد که مسکو و واشنگتن پس از توافق‌های صورت‌گرفته میان رؤسای دو کشور در آلاسکا، روی هیچ ابتکار جدیدی درباره تسویه پرونده اوکراین کار نمی‌کنند.

