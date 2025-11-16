اسرائیل فروش F-35 به عربستان را مشروط کرد
منابع صهیونیستی اعلام کردند تلآویو با فروش جنگندههای F-35 توسط آمریکا به ریاض مخالفتی ندارد، اما تأکید کرده است که این معامله باید منوط به عادیسازی روابط عربستان با اسرائیل باشد.
به گزارش ایلنا، منابع صهیونیستی به وبسایت «اکسیوس» اعلام کردند که تلآویو با فروش جنگندههای F-35 توسط آمریکا به عربستان مخالفتی ندارد، اما تأکید کرده است که این فروش منوط به عادیسازی روابط ریاض با اسرائیل باشد.
یک مقام اسرائیلی تأکید کرد که واگذاری جنگندههای F-35 به عربستان بدون گرفتن امتیاز دیپلماتیک، اشتباه است و به منافع اسرائیل آسیب میزند.
یک مقام اسرائیلی دیگر افزود: «برخلاف مخالفت شدید تلآویو با فروش این جنگندهها به ترکیه، نسبت به تحویل آن به عربستان نگرانی کمتری داریم، به شرط آنکه این اقدام بخشی از همکاری امنیتی منطقهای و توافقات ابراهیم، مشابه تجربه امارات، باشد.»
بر اساس گزارش اکسیوس، قرار است محمد بنسلمان، ولیعهد سعودی، روز سهشنبه آینده با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند. موضوعات اصلی این دیدار شامل قرارداد خرید جنگندههای F-35، توافق امنیتی آمریکا و عربستان و امکان عادیسازی روابط با اسرائیل خواهد بود.
این وبسایت همچنین گزارش داد که ترامپ در تماس تلفنی ماه گذشته با محمد بن سلمان گفته است که با پایان جنگ غزه انتظار دارد عربستان در مسیر عادیسازی روابط با اسرائیل حرکت کند.
رئیسجمهور آمریکا نیز جمعه گذشته در حین سفر از واشنگتن به فلوریدا اعلام کرد که این موضوع را در دیدار با ولیعهد سعودی مورد بحث قرار خواهد داد.