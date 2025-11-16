سلاح مرموز چین جهان را غافلگیر کرد/ رونمایی پکن از پهپاد شبحی تازه در اوج رقابت با آمریکا

به گزارش ایلنا، وب‌سایت «یوراسیان تایمز» نوشت: در تازه‌ترین نمایش قدرت، نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین فیلم کوتاهی با عنوان «رویاهای دور» به مناسبت هفتادوششمین سالگرد تأسیس خود منتشر کرد. در این ویدئو آرایشی هوایی شامل جنگنده پنهانکار J-20، پهپاد شبحی GJ-11 و هواپیمای جنگ الکترونیک J-16D به نمایش گذاشته شده است.

کارشناسان این ترکیب را آرایشی مناسب برای اجرای عملیات پیچیده تهاجمی و شناسایی می‌دانند؛ به‌گونه‌ای که J-16D با ایجاد اخلال در رادارهای دشمن، مسیر را برای نفوذ J-20 و GJ-11 به عمق لایه‌های دفاع هوایی باز می‌کند.

سلاح "جدید" و تاکتیک‌های مبهم

چین به‌طور محدود از یک پهپاد جدید پرده برداشت که رسانه‌های دولتی آن را «چیزهای جدید» توصیف کرده‌اند و کارشناسان معتقدند یک پهپاد پنهانکار پیشرفته است.

در ویدئوی منتشرشده تنها بخشی از این پهپاد داخل یک آشیانه دیده می‌شود و طراحی کامل آن همچنان مخفی مانده، موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره استفاده آن در مأموریت‌های پرخطر و همراهی با جنگنده‌های سرنشین‌دار را شدت می‌بخشد.

کارشناسان حوزه نظامی می‌گویند ویژگی‌های قابل مشاهده پهپاد جدید، از جمله ورودی هوای بالایی و شکل بدنه جریان‌یافته، نشان‌دهنده توان بالای آن در نفوذ پنهانی و انجام مأموریت‌های دوربرد است.

این رونمایی در ادامه معرفی جنگنده‌های پنهانکار J-35 و J-20S، پهپاد GJ-11 و پهپادهای «انتحاری» یا «بال‌دست» چین انجام شده است؛ سامانه‌هایی که هدف آن‌ها تقویت توان اجرای همزمان عملیات شناسایی و تهاجمی همراه با جنگنده‌های سرنشین‌دار است.

استقرار پهپادها و جنگنده‌های چین در تبت؛ هشدار مستقیم به هند

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد چین پهپادهای GJ-11 و جنگنده‌های J-20 را در پایگاه هوایی «شیگاتسه» در تبت مستقر کرده است. این پایگاه که در نزدیکی خط کنترل عملی (LAC) در سی‌کیم هند قرار دارد، دارای طولانی‌ترین باند جهان به طول ۵ هزار متر است و در سال‌های اخیر با آشیانه‌های جدید و سکوی پرتاب پهپاد توسعه یافته است.

کارشناسان نظامی می‌گویند ترکیب پرنده‌های سرنشین‌دار و بدون‌سرنشین، از جمله J-20، GJ-11 و J-16D، می‌تواند به چین امکان نفوذ به دفاع هوایی هند و اجرای عملیات شناسایی یا حملات دقیق را با کمترین ریسک برای خلبانان بدهد.

شتاب مسابقه تسلیحاتی چین و پیامدهای منطقه‌ای

کارشناسان می‌گویند این تحولات بخشی از رقابت تسلیحاتی رو به رشد میان چین و آمریکا است؛ رقابتی که نوآوری سریع پکن در زمینه جنگنده‌های پنهانکار، موشک‌های دوربرد و پهپادهای رزمی، همزمان واشنگتن را با چالشی جدی مواجه کرده است.

چین در کنار این پیشرفت‌ها، همکاری میان سامانه‌های سرنشین‌دار و بدون‌سرنشین را تقویت و ناوگان هوایی خود را با افزودن هواپیماهای هشدار زودهنگام KJ-600، هواپیماهای ترابری Y-20 و سامانه‌های پدافندی HQ-20 نوسازی کرده است.

تحلیلگران معتقدند این اقدامات به چین امکان دستیابی به برتری هوایی کامل، حفاظت از تمامیت ارضی و افزایش نفوذ راهبردی در منطقه را می‌دهد، اما همزمان ریسک و پیچیدگی تنش‌ها در مرزهای همسایه و برای قدرت‌های جهانی را افزایش می‌دهد.

