به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس پیشین دولت تایوان به آلمان می‌رود‌.

دفتر «تسای اینگ-ون»، رئیس سابق تایوان، اعلام کرد که هفته آینده برای سخنرانی در یک کنفرانس به برلین سفر خواهد کرد، چرا که این جزیره منزوی از نظر دیپلماتیک، در حال پیشبرد رویکرد جدیدی به اروپا است.

دفتر تسای اعلام کرد که وی که سال گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد، روز شنبه به برلین سفر خواهد کرد و روز دوشنبه در کنفرانس آزادی برلین سخنرانی خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: «رئیس سابق تسای امیدوار است که این سفر به تعمیق همکاری و تبادلات بین تایوان و آلمان و همچنین با کشورهای دموکراتیک همفکر در اروپا کمک کند.»

