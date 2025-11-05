خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسای اینگ ون به برلین می‌رود

تسای اینگ ون به برلین می‌رود
کد خبر : 1709973
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پیشین دولت تایوان به آلمان می‌رود‌.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس پیشین دولت تایوان به آلمان می‌رود‌.

دفتر «تسای اینگ-ون»، رئیس  سابق تایوان،  اعلام کرد که  هفته آینده برای سخنرانی در یک کنفرانس به برلین سفر خواهد کرد، چرا که این جزیره منزوی از نظر دیپلماتیک، در حال پیشبرد رویکرد جدیدی به اروپا است.

دفتر تسای اعلام کرد که وی که سال گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد، روز شنبه به برلین سفر خواهد کرد و روز دوشنبه در کنفرانس آزادی برلین سخنرانی خواهد کرد.

در این بیانیه  آمده است: «رئیس  سابق تسای امیدوار است که این سفر به تعمیق همکاری و تبادلات بین تایوان و آلمان و همچنین با کشورهای دموکراتیک همفکر در اروپا کمک کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ