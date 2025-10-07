خبرگزاری کار ایران
فایننشال تایمز گزارش داد:

اتحادیه اروپا سفر دیپلمات‌های روس در داخل این بلوک را محدود می‌کند
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز ‌به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن حق وتوی مجارستان، توافق کردند که سفر دیپلمات‌های روسی در داخل این اتحادیه را محدود کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز ‌به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اتحادیه اروپا با نادیده گرفتن حق وتوی مجارستان، توافق کردند که سفر دیپلمات‌های روسی در داخل این اتحادیه را محدود کنند.

به گفته این روزنامه، دیپلمات‌های روسی اکنون باید قبل از سفر به کشورهای ثالث، کشورهای میزبان خود را مطلع کنند. این قوانین پیشنهادی، دیپلمات‌های روسی شاغل در پایتخت‌های اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند که «قبل از عبور از مرزهای کشور میزبان، دولت‌ها را از برنامه‌های سفر خود مطلع کنند.»

این ابتکار که توسط جمهوری چک آغاز شده است، بخشی از ۱۹ بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه است که بروکسل در حال تدوین آن است.

به گفته منابع دیپلماتیک، این اقدام به عنوان بخشی از تشدید اقدامات امنیتی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از ثبت «فعالیت‌های اطلاعاتی نگران‌کننده»  منتسب به «‌افرادی که تحت پوشش دیپلماتیک روسیه فعالیت می‌کنند» صورت می‌گیرد.

 

