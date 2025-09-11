پارلمان اروپا خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، پارلمان اروپا امروز-پنجشنبه- قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را با هدف دستیابی به راه حل دو کشوری بررسی کنند.

در حالی که پارلمان در گذشته از به رسمیت شناختن اصولی کشور فلسطین حمایت کرده است، به نظر می‌رسد این قطعنامه جدید، درخواست مستقیم‌تری از دولت‌های ملی برای اقدام باشد.

این قطعنامه با ۳۰۵ رای موافق، ۱۵۱ رای مخالف و ۱۲۲ رای ممتنع تصویب شد.

این رای‌گیری طولانی و پرتنش بود و اعضای پارلمان حتی قبل از ادامه رای‌گیری نهایی در مورد کل قطعنامه، درخواست مکث برای بررسی آرای اصلاحی در مورد غزه را داشتند.

انتهای پیام/