خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پارلمان اروپا خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد

پارلمان اروپا خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد
کد خبر : 1684676
لینک کوتاه کپی شد.

پارلمان اروپا از کشورهای عضو خواست تا به رسمیت شناختن کشور فلسطین را بررسی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، پارلمان اروپا امروز-پنجشنبه- قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از کشورهای عضو می‌خواهد، به رسمیت شناختن کشور فلسطین را با هدف دستیابی به راه حل دو کشوری بررسی کنند.

در حالی که پارلمان در گذشته از به رسمیت شناختن اصولی کشور فلسطین حمایت کرده است، به نظر می‌رسد این قطعنامه جدید، درخواست مستقیم‌تری از دولت‌های ملی برای اقدام باشد.

این قطعنامه با ۳۰۵ رای موافق، ۱۵۱ رای مخالف و ۱۲۲ رای ممتنع تصویب شد.

این رای‌گیری طولانی و پرتنش بود و اعضای پارلمان حتی قبل از ادامه رای‌گیری نهایی در مورد کل قطعنامه، درخواست مکث برای بررسی آرای اصلاحی در مورد غزه را داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی