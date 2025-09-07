خبرگزاری کار ایران
پوتین درباره صلح با اوکراین جدی نیست

پوتین درباره صلح با اوکراین جدی نیست
نخست‌وزیر انگلیس حملات روسیه به اوکراین را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس حملات امروز-یکشنبه- روسیه به اوکراین را محکوم کرد و گفت که این حملات نشان داد که  «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه درباره صلح  جدی نیست.

استارمر در بیانیه‌ای گفت: «من از حملات بی رحمانه شبانه روسیه به کی‌یف و دیگر  نقاط در اوکراین وحشت زده شدم».

نخست وزیر انگلیس افزود: «این حملات بزدلانه نشان داد که پوتین باور دارد می‌تواند با  مصونیت اقدام کند. او درباره صلح جدی  نیست».

 

 

