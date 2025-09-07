استارمر:
پوتین درباره صلح با اوکراین جدی نیست
نخستوزیر انگلیس حملات روسیه به اوکراین را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «کییر استارمر» نخست وزیر انگلیس حملات امروز-یکشنبه- روسیه به اوکراین را محکوم کرد و گفت که این حملات نشان داد که «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه درباره صلح جدی نیست.
استارمر در بیانیهای گفت: «من از حملات بی رحمانه شبانه روسیه به کییف و دیگر نقاط در اوکراین وحشت زده شدم».
نخست وزیر انگلیس افزود: «این حملات بزدلانه نشان داد که پوتین باور دارد میتواند با مصونیت اقدام کند. او درباره صلح جدی نیست».