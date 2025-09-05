به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، گفت که او و «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، توافق کرده‌اند که در صورت لزوم تماس تلفنی برقرار کنند.

پوتین در جریان شرکت در جلسه عمومی مجمع اقتصادی شرق، تأیید کرد: «ما گفت‌وگوی آشکاری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا داریم و توافقی وجود دارد که در صورت لزوم می‌توانیم با یکدیگر تماس بگیریم و صحبت کنیم. او می‌داند که من برای این گفت‌وگوها آماده‌ام و من می‌دانم که او نیز برای آنها آماده است.»

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که این سازوکار امکان تبادل مستقیم و مؤثر دیدگاه‌ها را در مواقع لزوم با توجه به مسائل بین‌المللی فراهم می‌کند.

