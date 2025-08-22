به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت ‌خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دولت این کشور بررسی جامعی از تمام ۵۵ میلیون شهروند خارجی دارنده ویزای آمریکا را آغاز خواهد کرد.

طبق این اطلاعیه، مجوزهای اقامت برخی از این شهروندان خارجی لغو می‌شوند و هر مهاجری که «نشانه‌هایی مانند اقامت بیش از مدت ویزای خود، ارتکاب فعالیت‌های مجرمانه، تهدید امنیت عمومی، مشارکت به هر نحوی در فعالیت‌های تروریستی یا حمایت از سازمان‌های تروریستی» داشته باشد، اخراج خواهد شد.

نمایندگان وزارتخانه تأیید کردند که تمام دارندگان ویزا تحت «بررسی مداوم» قرار می‌گیرند تا هرگونه تخلفی که می‌تواند منجر به اخراج شود، شناسایی شود و خاطرنشان کردند که روند بررسی شامل «تمام اطلاعات موجود، از جمله سوابق کیفری یا مهاجرتی، یا هرگونه اطلاعات دیگری که پس از اعطای ویزا آشکار می‌شود و نشان دهنده عدم صلاحیت است» می‌شود.

این اقدام بخشی از یک کمپین گسترده‌تر توسط دولت آمریکا برای تشدید کنترل بر سیستم ویزا، با تمرکز ویژه بر ویزای دانشجویی است.

انتهای پیام/