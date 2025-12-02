توافق اولیه بر سر عمر مفید لوازم گازسوز

به گزارش ایلنا: نذیری، رئیس کمیسیون ارتقاء ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوزان انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت : وزارت صمت با اصل تعیین عمر مفید لوازم خانگی گازسوز موافقت کرده و بررسی‌ها بر اساس ویژگی‌های فنی هر محصول ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در صورت تأیید سلامت دستگاه پس از ۱۰ سال کارکرد از سوی بازرس شرکت تولیدی، امکان صدور گواهی سلامت و تمدید مجوز استفاده برای دو سال دیگر وجود خواهد داشت.

نذیری تصریح کرد : تولیدکنندگان پس از گذشت ۱۰ سال تعهدی برای تأمین قطعات یدکی ندارند و هدف کارگروه، افزایش مسئولیت نهادهای ذی‌ربط (به‌جز تولیدکننده) در چارچوب قوانین موجود است.

در ادامه این نشست، لطافتی اعلام کرد: در صورت عدم اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، پیشنهادها و اصلاحات لازم در مبحث ۱۷ اعمال خواهد شد تا بخشی از الزامات ایمنی مربوط به لوازم گازسوز سریع‌تر اجرایی شود.

اعضای کارگروه همچنین درباره محل نصب وسایل گازسوز، فاصله آنها از مواد و مصالح قابل اشتعال و الزامات ایمنی دودکش‌ها بحث کردند و مقرر شد موارد نیازمند شفاف‌سازی به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال شود.

در این جلسه موضوع الزام ارائه دودکش‌های خاص برای برخی تجهیزات، مانند پکیج‌های با محفظه احتراق بسته و دیگ‌های چگالشی، توسط تولیدکننده یا واردکننده نیز بررسی شد. همچنین پیشنهاد پلمب دستگاه توسط نصاب پس از نصب، غیرقابل اجرا تشخیص داده شد و به تصویب نرسید.

