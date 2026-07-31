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در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان؛

دختران دوومیدانی‌کار قزوین راهی مسابقات منطقه یک قهرمانی کشور شدند

دختران دوومیدانی‌کار قزوین راهی مسابقات منطقه یک قهرمانی کشور شدند
کد خبر : 1820671
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تیم دوومیدانی دختران استان قزوین برای حضور در رقابت‌های منطقه یک قهرمانی کشور در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان، عازم تهران شد.

به گزارش ایلنا در قزوین، تیم دوومیدانی دختران استان قزوین در رده‌های سنی نونهالان و نوجوانان به منظور شرکت در مسابقات منطقه یک قهرمانی کشور، راهی استان تهران شد.

این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران برتر استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و نمایندگان قزوین در رشته‌های مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و ثبت نتایج مطلوب به رقابت خواهند پرداخت.

هیأت دوومیدانی استان قزوین با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر فنی اعزامی، ابراز امیدواری کرد دختران دوومیدانی‌کار استان بتوانند با ارائه عملکردی شایسته، افتخارات ارزشمندی را برای ورزش قزوین به ارمغان بیاورند.

 

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