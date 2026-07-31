در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان؛
دختران دوومیدانیکار قزوین راهی مسابقات منطقه یک قهرمانی کشور شدند
تیم دوومیدانی دختران استان قزوین برای حضور در رقابتهای منطقه یک قهرمانی کشور در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان، عازم تهران شد.
به گزارش ایلنا در قزوین، تیم دوومیدانی دختران استان قزوین در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان به منظور شرکت در مسابقات منطقه یک قهرمانی کشور، راهی استان تهران شد.
این رقابتها با حضور ورزشکاران برتر استانهای مختلف کشور برگزار میشود و نمایندگان قزوین در رشتههای مختلف دوومیدانی برای کسب عناوین برتر و ثبت نتایج مطلوب به رقابت خواهند پرداخت.
هیأت دوومیدانی استان قزوین با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران، مربیان و اعضای کادر فنی اعزامی، ابراز امیدواری کرد دختران دوومیدانیکار استان بتوانند با ارائه عملکردی شایسته، افتخارات ارزشمندی را برای ورزش قزوین به ارمغان بیاورند.