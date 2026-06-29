پیکر مطهر شهید مدافع وطن در شهرکرد تشیع می شود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: سرباز وظیفه «احسان احمدی» از مدافعان امنیت بامداد یکشنبه هفتم تیرماه در جریان انجام مأموریت و حین تعقیب و گریز متخلفان در محور جونقان به فارسان، بر اثر واژگونی خودروی گشت و شدت جراحت‌های وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.