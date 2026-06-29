پیکر مطهر شهید مدافع وطن در شهرکرد تشیع می شود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: سرباز وظیفه «احسان احمدی» از مدافعان امنیت بامداد یکشنبه هفتم تیرماه در جریان انجام مأموریت و حین تعقیب و گریز متخلفان در محور جونقان به فارسان، بر اثر واژگونی خودروی گشت و شدت جراحتهای وارده به درجه رفیع شهادت نائل شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی عسگری امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شهید احسان احمدی راننده خودروی گشت کلانتری مرکز شلمزار بود که در راه تأمین امنیت مردم و در جریان عملیات تعقیب و گریز متخلفان، خودروی گشت دچار واژگونی شد و وی بر اثر شدت جراحتها به شهادت رسید.
وی با بیان اینکه شهید احمدی از فرزندان غیور چهارمحال و بختیاری و اهل روستای دوازده امام شهرستان اردل بود گفت: این شهید والامقام جان خود را در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش مردم فدا کرد.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر این شهید روز سهشنبه نهم تیرماه ساعت ۹ صبح از محل فرماندهی انتظامی شهرستان اردل به سمت گلزار شهدای این شهرستان برگزار میشود.
عسگری بیان کرد: همچنین آیین تشییع این شهید دوشنبه شب در تجمع شبانه مردم شهرکرد از خیابان آیت الله کاشانی، چهارراه دولت به سمت چهارراه فارابی برگزار میشود.