به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرشاد مقیمی عصر امروز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین با اشاره به شرایط خاص و متفاوت سال جاری گفت: موضوعاتی که امسال در حوزه تولید و صنعت تجربه کردیم، در سال‌های گذشته سابقه نداشته و قابل قیاس نیست؛ از این‌رو مدیران استانی بایستی با عزم جدی،اجرای مصوبات ستاد ملی را در دستور کار استانی قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات اتخاذ شده در سطح ملی برآمده از مطالبات واقعی بخش خصوصی است، افزود: اجرای دقیق این مصوبات می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای صنعتی را برطرف کند و مسیر بازگشت به تولید را هموار سازد.

مقیمی همچنین با اشاره به ضرورت ارتباط موثر میان استان‌ها و سطح ملی، تصریح کرد: در صورتی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان قزوین با مانعی در مسیر تولید مواجه باشند، باید موضوع را به‌ صورت شفاف به وزارتخانه منتقل کنند تا در سطح ملی پیگیری و رفع شود.

به گفته این مسئول حتی آمادگی داریم از استاندار قزوین دعوت کنیم تا مطالبات و مسایل واحدهای صنعتی استان خود را در سطح کلان تشریح کند.

معاون وزیر صمت از یک تصمیم مهم در حوزه بازسازی صنایع خبر داد و گفت: برای هر واحد صنعتی آسیب‌‌دیده یک واحد نوسازی و بازسازی مستقل تشکیل خواهد شد تا با استفاده از اختیارات قانونی، فرآیند احیا و بازگشت به چرخه تولید با سرعت بیشتری انجام گیرد.

وی در ادامه با تاکید بر تسریع در فرآیندهای اجرایی، خاطرنشان کرد: لازم است مراحل کارشناسی واحدهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد تا بتوان وارد مرحله آواربرداری شد، چرا که بدون انجام این مرحله، امکان آغاز فرآیندهای بازسازی و تولید مجدد وجود ندارد.

مقیمی همچنین به وضعیت واحدهای فعال در زنجیره تولید قطعات خودروسازی اشاره کرد و افزود: برخی از این واحدها می‌توانند خسارات واردشده را از طریق شرکت‌های خودروسازی جبران کنند، بنابراین ضروری است فهرست این واحدها هرچه سریع‌تر تهیه و ارایه شود تا روند پیگیری مطالبات آنها تسهیل گردد.

وی تاکید کرد: هدف اصلی مجموعه وزارت صمت، بازگرداندن سریع واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید و جلوگیری از توقف چرخه صنعتی کشور است و در این مسیر، هماهنگی کامل میان استان‌ها و ستاد ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.

