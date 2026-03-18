مدیرکل امور اقتصادی استان خبر داد:
تمدید مجوزهای کسبوکار و مجوزهای سرمایهگذاری خارجی در استان مرکزی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به تمدید مجوزهای کسبوکار و مجوزهای سرمایهگذاری خارجی اشاره کرده و در این رابطه گفت: مجوزهای کسبوکار منقضی شده در اسفند ماه سال جاری تا 3 ماه و همچنین مجوزهای سرمایهگذاری خارجی تا پایان شهریور ماه سال آینده تمدید شد.
به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: تمامی مجوزهای کسبوکار که اعتبار آنها از تاریخ 9 اسفند ماه سال جاری به پایان رسیده، از این تاریخ به بعد، بر اساس اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات کسبوکار ایران، به مدت 3 ماه از تاریخ انقضای مجوز، دارای اعتبار خواهند بود و در این راستا نیازی به تمدید مجوز ندارند.
وی به مقام اجرایی که مسئولیت اجرای مفاد ابلاغیه فوق را بر عهده دارد اشاره کرده و ادامه داد: مسئولیت اجرای مفاد این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز بوده و در این راستا مقتضی است تمهیدات لازم جهت اطلاعرسانی به واحدهای تابعه و هماهنگی مرتبط در اسرع وقت اتخاذ شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: این ابلاغیه از تاریخ صدور تا پایان شرایط اضطراری لازمالاجرا بوده و در این راستا تمامی مراجع صادرکننده مجوز موظف هستند نسبت به اجرای دقیق مفاد آن اقدام کنند. همچنین دارنده مجوز پس از اتمام شرایط خاص کشور، مکلف به اقدام برای تمدید مجوز است.
ملااسماعیلی بر ضرورت همکاری تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط در فرایند اجرای ابلاغیه مذکور تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی و مراجع مرتبط با فعالیتهای اقتصادی موظف هستند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ابلاغیه به عمل آورند و تمامی تلاش خود را بکار بگیرند.
وی به تمدید مجوز سرمایهگذاری خارجی اشاره کرده و بیان داشت: مجوزهای سرمایهگذاری خارجی نیز تا پایان شهریور ماه سال آینده تمدید شده است. در این راستا سرمایهگذاران خارجی که نیازمند تمدید مجوز، ثبت سرمایه و تغییرات در مجوزهای خود هستند میتوانند در زمان مناسب و بدون شتاب خدمات خود را دریافت کنند.