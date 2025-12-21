خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخفیف ویژه اصناف گیلان در شب یلدا

تخفیف ویژه اصناف گیلان در شب یلدا
کد خبر : 1730807
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: اصناف برای همراهی با مردم درشب یلدا کالا‌های خود را با ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف ویژه عرضه می‌کنند.

به گزارش ایلنا از رشت،تیمور پورحیدری گفت: در نشست با روسای اتحادیه‌های میوه و تره بار، آجیل و خشکبار، شیرینی و خوابار آجیل و خشکبار و شیرینی جات و خواربار مصوب شد برای انواع میوه و تره بار؛ آجیل و خشکبار و همچنین انواع کیک، شیرینی و قنادی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف ویژه برای شب یلدا در نظر گرفته شود.

وی افزود: فشار اقتصادی بر روی مردم زیاد شده و چنانچه تخلفی مشاهده و یا گزارشی از طریق ۱۲۴ دریافت شود، موظف به رسیدگی و برخورد می‌شویم.

مدیرکل صمت گیلان همچنین با حضور در برخی از فروشگاه‌های رشت در حاشیه بازرسی گفت: صنوف با رعایت کامل قوانین، صدور فاکتور رسمی و نرخ‌نامه مصوب را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

تیمور پورحیدری با بیان اینکه طبق قانون هر واحد صنفی باید لیست قیمت‌های مصوب و نرخ‌نامه‌های مربوطه را به صورت واضح در معرض دید عموم قرار دهد خاطر نشان کرد: واحد‌های صنفی موظف به صدور فاکتور رسمی برای مشتریان هستند و ارائه نکردن فاکتور به منزله تلاش برای پنهان‌کاری تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شماره تماس سامانه تلفنی ۱۲۴ به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات مردمی است از مردم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن