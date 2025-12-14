به گزارش ایلنا، علیرضا نیک روز گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطرار و موافقت استاندار، مدارس در همه مقاطع تحصیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل است.

وی افزود: دانشگاه‌های استان نیز تا پایان این هفته بیست ششم آذرماه تعطیل هستند. شدند.

نیک روز، دلیل این اقدام را قطع زنجیره انتقال شیوع بیماری آنفلونزا عنوان کرد.

