خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس و دانشگا‌ه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند

مدارس و دانشگا‌ه‌های کهگیلویه و بویراحمد غیرحضوری شدند
کد خبر : 1727621
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد از غیرحضوری شدن مدارس این استان در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری (فردا و پس فردا) خبرداد و گفت که دانشگاه های استان تا پایان هفته جاری تعطیل خواهند بود.

به گزارش ایلنا، علیرضا نیک روز گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطرار و موافقت استاندار، مدارس در همه مقاطع تحصیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل است.

وی افزود: دانشگاه‌های استان نیز تا پایان این هفته بیست ششم آذرماه تعطیل هستند. شدند.

نیک روز، دلیل این اقدام را قطع زنجیره انتقال شیوع بیماری آنفلونزا عنوان کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری