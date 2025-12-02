معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
همهگیری آنفلوانزا تا ۳ هفته آینده ادامه دارد
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: در حال حاضر در پیک آنفلوآنزا هستیم و همهگیری این بیماری تا سه هفته آینده ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، مریم کوشکی در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه بیماریهای تنفسی با شروع فصل پائیز بیشتر میشود و شاهد گسترش موج ویروسها هستیم که روبهافزایش است، اظهار داشت: این جهش جدید آنفلوانزا، یک جهش جدید است که همهگیری آن سرعت بالاتری نسبت به سایر ویروسهای آنفلوانزا دارد و طبق آمارها در این فصل نسبت به پارسال، تعداد مبتلایان افزایشیافته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه هماکنون در پیک آنفلوانزا هستیم، گفت: شیوع این بیماری تا سه هفته آینده ادامه داد که لازم است همه افراد دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند.
کوشکی بیان کرد: علائم بیماری آنفلوانزا ناگهانی رخ میدهد و مانند سرماخوردگی نیست، بهطوریکه تب بالا، سرفه و گلودرد را به همراه دارد که در بزرگسالان اگر تب طولانیمدت بیشتر از سه روز باشد یا اینکه فرد دچار تنگی تنفس و استفراغ شود، باید به پزشک مراجعه شود، همچنین در کودکان هم اگر کودک بیقرار و بیحال باشد و تب بالایی داشته باشد، به پزشک مراجعه کند و در موارد خفیف هم با استراحت و نوشیدن مایعات، پس از چند روز بهبودی حاصل میگردد.
وی عنوان کرد: کودکان زیر پنج سال، بانوان باردار، افراد بالای ۶۵ سال، کسانی که بیماری زمینهای دارند و یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند، جزو گروههای پُرخطر هستند و در صورت مشاهده علائم باید به پزشک مراجعه کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: همه مراکز بهداشتی ظرفیت لازم را دارند که اگر تعداد مبتلایان افزایش یابند، بتوانند خدمات لازم را ارائه دهند.
کوشکی افزود: ویروس آنفلوانزا برخلاف کرونا در کودکان بیشتر دیده میشود و کودکان به بزرگسالان منتقل میکنند که مدارس یکی از مکانهای تجمعی است و دستورالعملهایی برای مدارس، ادارات و مراکز تجمعی داریم که ابلاغ شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابلاغ در مورد مدارس، این است که آگاهی دادن به دانشآموزان برای رعایت بهداشت در اولویت باشد، علاوه بر این نیز شستشوی مرتب دستها و استفاده از ماسک، رعایت فاصله، تهویه کلاس در این روزها بسیار ضروری است.