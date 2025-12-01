خبرگزاری کار ایران
پایان باشکوه جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز/ اکران ۱۵ فیلم در هنرشهر آفتاب

در روز پایانی اکران‌های چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، برنامه‌ای فشرده و متنوع با نمایش ۱۵ فیلم در بخش‌های اصلی و جنبی، در پنج سالن مجموعه هنرشهر آفتاب شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۱۰ آذر در بخش مسابقه بین‌الملل، فیلم «پل» به کارگردانی محمد عسکری ساعت ۱۶:۴۵ در سالن نارنجی و فیلم «وقتی دوباره شکوفه می‌زنیم» ساخته شین کیونگ‌سو در سالن بنفش روی پرده می‌رود.

در بخش جلوه‌گاه شرق، فیلم «توافق» ساخته محمد رشاد ساعت ۱۴ در سالن بنفش اکران خواهد شد.

در بخش چشم‌انداز نیز دو فیلم «راند ۱۳» به کارگردانی محمدعلی نهدی ساعت ۱۷ در سالن زرد و «باد با من حرف بزن» اثر استفان دیوردویتس ساعت ۱۹:۱۵ در سالن نارنجی نمایش داده می‌شود.

بخش زیتون شکسته شامل اکران فیلم «حال عشق» اثر مشترک مونا خالدی و کارول منصور ساعت ۱۹:۳۰ در سالن زرد و فیلم «فرشته‌ها نمی‌میرند» ساخته محمدرضا ابوالحسنی ساعت ۱۴:۱۵ در سالن نارنجی است.

در بخش جشنواره جشنواره نیز فیلم «شاعر» ساخته سیمون مساسوتو ساعت ۲۲:۳۰ در سالن زرد اکران می‌شود. همچنین «بسته فجر پلاس» در آخرین نوبت نمایش سالن نارنجی قرار دارد.

در سالن قرمز هنرشهر آفتاب نیز امروز چهار فیلم ایرانی «صیاد»، «او نمی‌خوابد»، «پس از عاشقی» و «آدم‌فروش» به ترتیب روی پرده خواهند رفت. سالن سبز نیز میزبان نمایش فیلم‌های «شاعرانه نارونی» ساخته سعید ابراهیم‌فر ساعت ۱۴ و «اینجا چراغی روشن است» ساخته رضا میرکریمی ساعت ۱۹:۳۰ خواهد بود.

همزمان با روز پایانی جشنواره، نشست‌های نقد و بررسی فیلم‌های اکران‌شده نیز در سالن گفت‌وگو برگزار می‌شود.

نشست فیلم‌های «کاتانه» و «فرشته‌ها نمی‌میرند» به ترتیب در ساعت‌های ۱۶:۱۵ و ۱۶:۴۵ و نشست فیلم‌های «پل» و «راند ۱۳» در ساعت‌های ۱۸:۳۰ و ۱۹:۱۵ برگزار خواهد شد.

در برنامه کارگاه‌های تخصصی امروز نیز پرویز جاهد ساعت ۱۷:۱۵ با موضوع «سینمای مستقل شاعرانه در ایران و جهان» سخنرانی می‌کند.

